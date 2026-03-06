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يواصل رجال الإطفاء البحث بين أنقاض دار رعاية انهار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص
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فيديو. سباق لإنقاذ ناجين بعد انهيار دار لرعاية المسنين في البرازيل

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تواصل السلطات البرازيلية البحث عن ناجين بعد انهيار جزء من مبنى يضم دارًا لرعاية المسنين في مدينة بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وفقدان آخرين، فيما يواصل رجال الإطفاء إزالة الأنقاض.

انهار مبنى مكوّن من أربعة طوابق في الساعات الأولى من الصباح في حي جارديم فيتوريا، وكان بداخله نحو 29 شخصا في ذلك الوقت. ووفق ما أفادت به إدارة الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس، كان المبنى يضم أيضا شققا سكنية صغيرة وعيادة تجميل.

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وانتشلت فرق الإنقاذ عدة ناجين من تحت الأنقاض. ونُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى، من بينهم طفل يبلغ من العمر عامين تم إنقاذه وهو واع وفي حالة مستقرة. كما تمكن آخرون من الهرب بمساعدة الجيران قبل وصول فرق الطوارئ.

ويواصل أكثر من 40 عنصر إطفاء، يساندهم كلاب إنقاذ ومعدات متخصصة، عمليات البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا عالقين. ولا تزال **أسباب الانهيار** غير واضحة، فيما يؤكد مسؤولون أن المبنى كان يمتلك التراخيص المطلوبة، لكن تحقيقا كاملا سيفتَتح بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

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