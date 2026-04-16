فيديو. ترحيب في الكاميرون بدعوة البابا ليو الرابع عشر إلى مكافحة الفساد

استهل البابا ليو الرابع عشر زيارته إلى الكاميرون يوم الأربعاء بتوجيه رسالة حادة حول نزاهة القيادة، حاثا السلطات على مواجهة الفساد المتجذر. وفي كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في ياوندي، قال للرئيس بول بيا، البالغ من العمر 93 عاما، إن السلطة العامة يجب أن تستعيد صدقيتها من خلال كسر "سلاسل الفساد".

اعلان اعلان

تأتي هذه التصريحات في مستهل زيارة رعوية تستمر ثلاثة أيام، وهي أول رحلة بابوية إلى الكاميرون منذ 2009. وتأتي عقب إعادة انتخاب الرئيس بول بيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في اقتراع مثير للجدل مدّد بقاءه في الحكم لأكثر من 40 عاما، على خلفية تحديات في الحوكمة ونزاع انفصالي في المناطق الناطقة بالإنجليزية مستمر منذ 2017.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، زار ليو الرابع عشر أيضا دار الأيتام "سانت تيريز" في ياوندي، حيث التقى الأطفال ومقدمي الرعاية لهم. وأثارت الزيارة ردود فعل عاطفية، إذ تجمع السكان خارج المبنى لرؤية البابا، في مشهد يعكس استمرار نفوذ الكنيسة.

ومن المقرر أن يحضر ليو الرابع عشر الخميس اجتماعا للسلام في بامندا، حيث أودت أعمال العنف بحياة أكثر من 6.000 شخص، بحسب "مجموعة الأزمات الدولية". وقد أُعلن عن وقف للقتال لمدة ثلاثة أيام قبل وصوله. ثم سيحتفل بالقداس في دوالا يوم الجمعة، بحضور قد يصل إلى 600.000 شخص في بلد يشكل فيه الكاثوليك نحو 29% من السكان.