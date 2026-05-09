فيديو. بوتين يشرف على عرض عسكري في يوم النصر بروسيا في موسكو وسط إجراءات أمنية مشددة

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على عرض عسكري إحياء لذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

اعلان اعلان

وشُددت الإجراءات الأمنية في موسكو، فيما كان من المقرر أن يلقي بوتين كلمة خلال العرض في الساحة الحمراء، في وقت ساهمت فيه هدنة لثلاثة أيام بوساطة أمريكية في تبديد المخاوف من محاولات أوكرانية محتملة لتعطيل الاحتفالات.

وشوهد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف وهو يهنئ الجنود، بينهم عناصر من الجيش الكوري الشمالي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وهذا العام، وللمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين، يجري العرض من دون دبابات أو صواريخ أو أسلحة ثقيلة أخرى، باستثناء تحليق تقليدي لمقاتلات حربية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السلطات اتخذت "تدابير أمنية إضافية".