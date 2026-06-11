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حفل افتتاح فعالية "Ti Mondial" في بورت أو برانس، هايتي، 10 يونيو 2026
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فيديو. هايتي تعانق حلم المونديال بعد انتظار 54 عاما

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بطولة "Ti Mondial 2026" في هايتي تجمع 48 مدرسة للاحتفال بكأس العالم وتعزيز قيم السلام والوحدة والأمل بين الشباب في البلاد.

في وقت تستعد فيه هايتي لأول مشاركة لها في كأس العالم منذ 54 عاما، تنضم المدارس في مختلف أنحاء البلاد إلى الاحتفالات من خلال بطولة لكرة القدم تهدف إلى تعزيز السلام.

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تنظم مسابقة "تي مونديال 2026" من قبل مكتب الأمم المتحدة في هايتي والمنظمة غير الحكومية "فيفا ريو"، وتجمع 48 مدرسة، تمثل كل واحدة منها إحدى الدول الـ 48 المشاركة في كأس العالم.

انطلقت البطولة باجتماع الأطفال تحت أعلام البلدان التي يمثلونها. ويأمل المنظمون أن يشجع هذا الحدث على بناء الثقة والوحدة في بلد يواجه عنفا متواصلا. وقال منسق البرامج التعليمية في "فيفا ريو" ديلينواي كريستل: "فلنلعب من أجل السلام".

تحول تأهل هايتي إلى مصدر فخر وطني. واضطر المنتخب إلى خوض مبارياته البيتية في التصفيات في كوراساو بسبب انعدام الأمن في العاصمة، لكنه نجح رغم ذلك في حجز مقعده في النهائيات.

ومع استعداد هايتي لمواجهة اسكتلندا في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الثالثة في 13 يونيو/حزيران، يحتشد كثير من الهايتيين في الداخل والخارج خلف المنتخب الوطني.

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