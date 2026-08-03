فيديو. حريق غابات يكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية غير منفجرة في فرنسا

كشف حريق غابات في جنوب غرب فرنسا عن **قذائف غير منفجرة** تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ما دفع فرق تفكيك المتفجرات إلى تأمين المنطقة قبل أن يتمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم.

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وأظهرت لقطات مصورة أرضا متفحمة تغطيها ذخائر من زمن الحرب، بينما كان خبراء المتفجرات يفتشون عن القذائف ويجمعونها قرب المناطق السكنية.

وقال مسؤولون إن بعض الذخائر انفجرت بفعل الحرارة المفرطة، لتنطلق شظاياها نحو مبانٍ مجاورة، وهو ما فرض إنشاء منطقة أمنية عازلة.

وتعمل الفرق الميدانية حاليا على إزالة المتفجرات الظاهرة، على أن تُنفَّذ عملية تطهير أكثر شمولاً فور تحسن الظروف وتوفر عوامل الأمان.