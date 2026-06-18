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الروبوت البشري المزود بالذكاء الاصطناعي "يوني تري R1" يؤدي حركات ملاكمة في جناح شركة "يوني تري" خلال معرض التكنولوجيا "فيفاتك".
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فيديو. روبوتات بشرية ومنازل ذكية تضع الذكاء الاصطناعي في صدارة فيفاتك 2026 في باريس

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تسلّط فرنسا الضوء على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في معرض "فيفاتك 2026"، الذي افتُتح في 17 يونيو في مركز "باريس إكسبو بورت دو فرساي".

من أوائل المعروضات التي تستقبل الزوار روبوتات بشرية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (المصدر باللغة الإنجليزية) من شركة "يونيتري" الصينية، تؤدي حركات ملاكمة وتمارين توازن وعروضا أخرى. كما تجوب روبوتات على شكل كلاب أروقة المعرض المزدحمة بالخبراء والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا. وتسلط هذه العروض الضوء على تنامي الاهتمام بآلات مصممة للعمل جنبا إلى جنب مع البشر في المستودعات والمصانع ومراكز الخدمات اللوجستية. ويقول المنظمون إن دورة هذا العام تركز على الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي، مبرزين كيف تطبق الشركات هذه التقنية بالفعل في طيف واسع من القطاعات.

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وبعيدا عن عالم الروبوتات، تعرض شركات أخرى منتجات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي موجهة إلى الحياة اليومية. وتقدم شركة "سامسونغ" مجموعة من الأجهزة المنزلية المتصلة، من بينها ثلاجة ذكية قادرة على متابعة المواد الغذائية المخزنة فيها وإعداد قوائم تسوق رقمية عبر شاشة تعمل باللمس.

كما تستقطب الألعاب التعليمية التفاعلية والشاشات الرقمية الكبيرة اهتمام الزوار في مختلف أرجاء المعرض، الذي يتواصل في باريس (المصدر باللغة الإنجليزية) حتى 20 حزيران/يونيو. وقد استقطب الحدث شركات ناشئة وروادا في قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. ومن المنتظر أن تتركز النقاشات بين مديري شركات التكنولوجيا والوفود الدولية على قضايا الابتكار والبنية التحتية الرقمية والدور المتوسع للذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال والمنتجات الاستهلاكية.

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