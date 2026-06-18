فيديو. ماكرون ومودي يتجولان في الجناح الهندي في معرض "فيفاتك" بفرنسا

قام الزعيمان بزيارة الجناح الهندي في معرض باريس "إكسبو بورت دو فرساي"، حيث التقيا برواد أعمال، وتحدثا مع العارضين، وتبادلا التحية مع الحضور، في تأكيد على تنامي التركيز على التعاون في مجالي الابتكار والأعمال.

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وجاءت زيارتهما في إطار العام الفرنسي الهندي للابتكار، الذي أُطلق في مومباي في فبراير/شباط 2026 لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وفي معرض "فيفا تِك"، الذي يعد إحدى أبرز التظاهرات التكنولوجية في أوروبا، سلطت الزيارة الضوء أيضا على الدور المتنامي لالهند (المصدر باللغة الإنجليزية) في منظومة الشركات الناشئة عالميا، وعلى جهود البلدين لتعميق الروابط في مجال الذكاء الاصطناعي (المصدر باللغة الإنجليزية) والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة.

وأبرزت الزيارة كذلك الحضور المتزايد للهند في إحدى أكبر الفعاليات التكنولوجية في أوروبا، والتي تستقطب شركات ناشئة ومستثمرين وشركات كبرى من مختلف أنحاء العالم. وتعد الهند من بين الدول الأكثر تمثيلا في نسخة هذا العام، مع شركات تنشط في مجالات البرمجيات والتصنيع والتقنيات البيولوجية وتكنولوجيا الفضاء. وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من تدشين ماكرون ومودي فعالية "بهارات إنوفيتس 2026" في نيس، وهي منصة لعرض المشاريع التكنولوجية الهندية الناشئة.

ويركز معرض "فيفا تِك 2026" بشكل كبير على الاستخدامات العملية لـ**الذكاء الاصطناعي (المصدر باللغة الإنجليزية)**، في ما يعكس تحولا أوسع في القطاع من التطلعات بعيدة المدى إلى التطبيقات الواقعية.

ويؤكد المنظمون أن الشركات تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين الإنتاجية وتطوير خدمات جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، ما يجعل الابتكار ركنا أساسيا من أركان التعاون الاقتصادي بين فرنسا والهند.