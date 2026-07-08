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تمر شاحنة تحمل نعوش المرشد الأعلى الراحل لإيران آية الله علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته بين المشيعين في طهران، إيران، يوم الاثنين 6 يوليو 2026.
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فيديو. نعش علي خامنئي يمر بين آلاف المعزين في مدينة النجف العراقية المقدسة

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موكب تشييع علي خامنئي يجوب شوارع النجف، فيما يحتشد آلاف المشيعين لملامسة شاحنة الجنازة وتكريم الزعيم الراحل في أجواء يخيّم عليها الحزن.

تجمع آلاف المشيعين في النجف يوم الأربعاء، بينما مرت جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي عبر إحدى أقدس المدن الشيعية في العراق.

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يُظهر الفيديو حشودا تحيط بالشاحنة التي تحمل النعش، فيما يمد كثيرون أيديهم لملامسة المركبة. وألقى آخرون الأوشحة ومقتنيات شخصية باتجاه القائمين على الموكب، الذين مرروها على النعش قبل إعادتها إلى أصحابها.

وتُعد هذه الممارسة شائعة بين العديد من المسلمين الشيعة في إيران والعراق، ممن يعتبرون أن الأشياء التي تُلامس النعش تكون مباركة. وتشكل النجف المحطة الأولى في العراق قبل أن تنتقل الجنازة إلى كربلاء.

ومن المقرر أن يُعاد جثمان خامنئي إلى إيران ليدفن يوم الخميس في مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

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