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تستقر حمامة حداد على شجرة يوم الأربعاء، 25 فبراير 2026، في مدينة ميلفورد بولاية أوهايو.
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فيديو. رجل من نيروبي يتقاسم منزله مع طيور أنقذها

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رودجرز ماغوثا، المعروف في نيروبي باسم "رجل الطيور"، ينقذ الطيور المصابة ويعيش معها، مدافعا عن رابطته الفريدة بالطبيعة وجهوده في الحفاظ عليها.

روجرز أولو ماغوثا، المعروف في نيروبي (المصدر باللغة الإنجليزية) بلقب "Birdman"، جذب الانتباه بفضل إنقاذه للطيور المصابة وتقاسمه منزله معها.

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يُظهر الفيديو قيامه بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير في مكب للنفايات في نيروبي، ثم اعتناءه بالطيور في منزله وإطعامها. تحلق حوله بحرية طيور الحدأة السوداء وطيور أبو منجل والحمام وأنواع أخرى، بينما يشرح مهمته في حمايتها وإطلاقها في البرية عندما تصبح جاهزة.

يقول ماغوثا إنه أنقذ أكثر من 20 طائرا، وإنه يريد رفع الوعي بقضايا الحفاظ على الطبيعة من خلال علاقته غير المعتادة بالحياة البرية. وقد حظيت مقاطع الفيديو التي ينشرها باهتمام واسع على الإنترنت، لكن احتكاكه المباشر بالطيور البرية أثار أيضا مخاوف لدى مسؤولي الصحة من مخاطر محتملة لانتقال الأمراض.

يرفض ماغوثا هذه الانتقادات، مؤكدا أن الطيور تحظى بالرعاية اللازمة، وأن ما يقوم به يثبت إمكانية تعايش البشر مع الطبيعة.

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