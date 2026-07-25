فيديو. منتجع تزلج في ليسوتو يقدم هروبا شتويا نادرا في أفريقيا

يتوافد عشاق التزلج على المنحدرات في منتجع أفريسكي الجبلي في ليسوتو، أحد الأماكن القليلة في أفريقيا التي تتيح للزوار الاستمتاع برياضات الشتاء.

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ويقع المنتجع في جبال مالوتي قرب مدينة بوتا بوتي، ويستقطب المتزلجين المبتدئين وذوي الخبرة خلال شتاء نصف الكرة الجنوبي.

ويستخدم الزوار مصاعد التزلج للوصول إلى المنحدرات المغطاة بالثلوج، حيث يتلقى بعضهم أولى دروسهم، بينما يعود آخرون إليه عاما بعد عام.

ويسهم ارتفاع ليسوتو الكبير ومناخها البارد في تساقط الثلوج خلال أشهر الشتاء، مما جعل أفريسكي وجهة مفضلة للسياح القادمين من مختلف أنحاء المنطقة.