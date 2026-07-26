فيديو. راقصات مولان روج يستقبلن ختام طواف فرنسا في باريس

خرج راقصو "مولان روج" إلى شوارع باريس لتأدية رقصة "الكان كان" الفرنسية الشهيرة، بينما احتشدت الجماهير لمتابعة المرحلة الختامية من سباق "تور دو فرانس".

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العرض الذي أقيم أمام كاباريه "مولان روج" الشهير استقطب المتفرجين الذين كانوا ينتظرون مرور الدراجين، مضيفا لمسة من التقاليد الفرنسية إلى ختام السباق.

وقالت الراقصة ميلي دانغ، وهي من أستراليا، إن مشاهدة سباق "تور دو فرانس" عن قرب كانت حلما تحقق أخيرا بعدما نشأت تتابعه عبر شاشة التلفزيون، مضيفة أن سرعة الدراجين تبدو أكثر إبهارا في الواقع مما تظهر عليه على الشاشة.