فيديو. مؤدون ملثمون يملؤون شوارع بورتو نوفو في مهرجان الأقنعة في بنين

تجمع آلاف الأشخاص في بورتو نوفو للمشاركة في **الدورة الثالثة من "مهرجان الأقنعة في بنين"**، حيث جاب مؤدون يرتدون أقنعة خشبية متقنة الصنع وأزياء زاهية الألوان شوارع المدينة على إيقاعات الطبول.

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اصطف المتفرجون على جانبي المسار، فيما أضفت العروض التقليدية طابعا حيا على العادات الموروثة وأحيت الثقافة البنينية.

يحتفي المهرجان بتقاليد الأقنعة لدى مجتمعات من بينها اليوروبا والسومبا والبيتاماريبي، إذ يُعتقد أن شخصيات مثل "إيغونغون" و"زانغبيتو" تجسد أرواح الأجداد وتؤدي دورا مهما في الحياة الثقافية والروحية المحلية.

وقال الزوار إن هذه الفعالية تتيح فرصة لاكتشاف بنين بعيدا عن الصور النمطية الشائعة، والتعمق في فهم تقاليدها.