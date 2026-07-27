Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
أشخاص يرتدون أزياء تنكرية يقدمون عروضا خلال مهرجان الأقنعة في مدينة بورتو نوفو في بنين، يوم الأحد 26 تموز/يوليو 2026.
No Comment

فيديو. مؤدون ملثمون يملؤون شوارع بورتو نوفو في مهرجان الأقنعة في بنين

آخر تحديث:

تجمع آلاف الأشخاص في بورتو نوفو للمشاركة في مهرجان الأقنعة في بنين، احتفالا بالتقاليد الموروثة بملابس ورقصات وأقنعة ملونة.

تجمع آلاف الأشخاص في بورتو نوفو للمشاركة في **الدورة الثالثة من "مهرجان الأقنعة في بنين"**، حيث جاب مؤدون يرتدون أقنعة خشبية متقنة الصنع وأزياء زاهية الألوان شوارع المدينة على إيقاعات الطبول.

اعلان
اعلان

اصطف المتفرجون على جانبي المسار، فيما أضفت العروض التقليدية طابعا حيا على العادات الموروثة وأحيت الثقافة البنينية.

يحتفي المهرجان بتقاليد الأقنعة لدى مجتمعات من بينها اليوروبا والسومبا والبيتاماريبي، إذ يُعتقد أن شخصيات مثل "إيغونغون" و"زانغبيتو" تجسد أرواح الأجداد وتؤدي دورا مهما في الحياة الثقافية والروحية المحلية.

وقال الزوار إن هذه الفعالية تتيح فرصة لاكتشاف بنين بعيدا عن الصور النمطية الشائعة، والتعمق في فهم تقاليدها.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان