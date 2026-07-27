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يبحث كومارودين، وهو جامع نفايات، عن مواد قابلة لإعادة التدوير في كومة قمامة في مكب "بنتارجبانغ" بضواحي جاكرتا، إندونيسيا، الاثنين 6 يوليو 2026.
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فيديو. جامعو النفايات يعملون في أكبر مكب في إندونيسيا

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يخشى جامعو النفايات في مكب بانتارجيبانج بإندونيسيا على مصدر رزقهم مع تشديد الحكومة قواعد الرمي المفتوح وإصلاح نظام إدارة النفايات.

في مكب النفايات "بانتارغيبانغ" في "بيكاسي" بإندونيسيا، يفتش جامعو النفايات في جبال من القمامة فيما تستعد السلطات لتشديد القيود على **الرمي المفتوح** للنفايات.

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يُعد "بانتارغيبانغ" أكبر مكب نفايات في إندونيسيا، وقد أصبح مصدر دخل أساسي لآلاف جامعي النفايات، فيما يخشى كثيرون فقدان سبل عيشهم مع خطط الحكومة لإغلاق مئات مواقع الرمي العشوائي واعتماد سياسات أكثر صرامة لفرز النفايات.

وتحوّل المكب إلى جبل من النفايات يبلغ ارتفاعه 60 مترا، في مشهد يبرز حجم مشكلة النفايات في "جاكرتا" والتحديات التي تواجه نظام إدارة النفايات في المدينة.

ولا تزال مرحلة الانتقال تشكّل تحديا للسكان الذين يعتمدون على الاقتصاد المحلي حول المكب، إذ يؤكد جامعو النفايات وأفراد المجتمع أن أي إصلاح يجب أن يقدّم أيضا حلولا للذين يعتمدون على جمع المواد المرمية كمصدر لدخلهم.

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