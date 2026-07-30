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صورة أرشيفية: جمرات تتوهج داخل شجرة زيتون خلال حريق غابات في ريثيمنو بجزيرة كريت في اليونان، يوم الأربعاء 29 تموز 2026، حيث توفي اثنان من رجال الإطفاء.
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فيديو. حرائق غابات في كريت تودي بحياة اثنين من رجال الإطفاء مع امتداد النيران في اليونان

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تستمر حرائق الغابات في جزيرة كريت باليونان، حيث لقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما بينما تؤجج الرياح القوية النيران وتشارك طائرات في عمليات الإنقاذ.

استُدعي أكثر من 150 رجل إطفاء إلى الموقع بعد اندلاع حريق الغابات يوم الأربعاء، إذ ساهمت الرياح العاتية في دفع النيران عبر الغطاء النباتي، مما صعّب مهمة الفرق في السيطرة عليها.

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كما أصدرت السلطات أوامر بإجلاء عدة تجمعات سكنية، فيما أسقطت المروحيات والطائرات المخصصة لرش المياه آلاف اللترات من الماء فوق ألسنة اللهب.

وتسبّب حريق الغابات في مقتل اثنين من رجال الإطفاء في منطقة ريثيمنو، حيث تواصل الفرق عملها لاحتواء الحريق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاثنين ربما حوصرا داخل مركبتهما بعد أن فقدا الرؤية وسط الدخان الكثيف.

وتوفي رجل إطفاء ثالث أيضا يوم الأربعاء أثناء تعامله مع حريق غابات آخر في إقليم البيلوبونيز.

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