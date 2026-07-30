فيديو. لقطات بطائرة مسيّرة ترصد حريقا هائلا في مقاطعة كاستيون بشرق إسبانيا

تظهر لقطات مصورة بطائرة من دون طيار حرائق غابات كبيرة تلتهم مناطق واسعة من مقاطعة كاستيون الإسبانية. وتُظهر مشاهد أخرى عناصر من الحرس المدني وهم يساعدون مسنين على الإجلاء من دار رعاية في مدينة ثامورا، مع اقتراب ألسنة اللهب التي تهدد تجمعات سكنية قريبة.

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تخوض إسبانيا مواجهة عدة حرائق غابات كبرى. ولا يزال حوالي 10.000 شخص تحت أوامر الإجلاء من كاستيون، حيث يستعر الحريق خارج نطاق السيطرة.

وتركز فرق الطوارئ على حماية المنازل ونقل السكان إلى أماكن آمنة، إذ تجعل ألسنة اللهب السريعة الانتشار من الخطير جدا محاولة التصدي مباشرة للحريق.

وتقول السلطات إن شدة أكبر حريق غابات موثق في إسبانيا أجبرت الفرق على تعديل تكتيكاتها، مع إعطاء الأولوية للإجلاء وحماية الممتلكات، بينما تواصل الطائرات دعم العمليات من الجو.