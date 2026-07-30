فيديو. مهاجرون في فرنسا يستقلون قاربا مكتظا لعبور قناة المانش إلى بريطانيا

يُظهر مقطع فيديو عشرات المهاجرين، بينهم عائلات مع أطفال صغار، وهم يدخلون مياه البحر من شاطئ غرافلين في شمال فرنسا بينما يحاولون الصعود إلى زورق مطاطي صغير مزوّد بهيكل صلب متجه إلى إنجلترا.

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وتراقب فرق الإنقاذ المكان وتوزّع سترات نجاة على المهاجرين. ويُرى بعضهم وهم يحملون رُضَّعاً وأطفالاً بينما ينتظرون في المياه القارب المطاطي المزدحم.

ويمتلئ القارب الصغير بالركاب قبل أن يغادر السواحل الفرنسية، في حين يعود من يتعذّر عليهم الصعود إليه إلى الشاطئ.

وتظل رحلة عبور قناة المانش من فرنسا إلى المملكة المتحدة **رحلة خطرة** بالنسبة إلى من يأملون الوصول إلى السواحل البريطانية.

وتنفّذ السلطات دوريات منتظمة على طول الساحل لمراقبة محاولات الإبحار والتعامل مع حالات الطوارئ في البحر.