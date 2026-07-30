Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
مهاجرون يستقلون قاربا صغيرا في محاولة للوصول إلى بريطانيا، في بلدة "مالو-ليه-بان" شمال فرنسا، يوم الأربعاء الثامن من أبريل 2026.
No Comment

فيديو. مهاجرون في فرنسا يستقلون قاربا مكتظا لعبور قناة المانش إلى بريطانيا

آخر تحديث:

مهاجرون، بينهم عائلات مع أطفالهم، يصعدون إلى قارب مكتظ في مدينة غرافلين بشمال فرنسا، في محاولة لعبور قناة المانش باتجاه المملكة المتحدة.

يُظهر مقطع فيديو عشرات المهاجرين، بينهم عائلات مع أطفال صغار، وهم يدخلون مياه البحر من شاطئ غرافلين في شمال فرنسا بينما يحاولون الصعود إلى زورق مطاطي صغير مزوّد بهيكل صلب متجه إلى إنجلترا.

اعلان
اعلان

وتراقب فرق الإنقاذ المكان وتوزّع سترات نجاة على المهاجرين. ويُرى بعضهم وهم يحملون رُضَّعاً وأطفالاً بينما ينتظرون في المياه القارب المطاطي المزدحم.

ويمتلئ القارب الصغير بالركاب قبل أن يغادر السواحل الفرنسية، في حين يعود من يتعذّر عليهم الصعود إليه إلى الشاطئ.

وتظل رحلة عبور قناة المانش من فرنسا إلى المملكة المتحدة **رحلة خطرة** بالنسبة إلى من يأملون الوصول إلى السواحل البريطانية.

وتنفّذ السلطات دوريات منتظمة على طول الساحل لمراقبة محاولات الإبحار والتعامل مع حالات الطوارئ في البحر.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان