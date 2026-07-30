فيديو. موجة حر في ألمانيا وسكان كولونيا يتبرّدون برذاذ الماء

وفرت السلطات في مدينة كولونيا الألمانية رشاشات مياه في الأماكن العامة لتمكين السكان والزوار من التبرد، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة.

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وتُظهر لقطات مصورة من ساحة رودولف بلاتس سكانا وزوارا يتنزهون تحت رذاذ المياه.

وتُعد هذه الرشاشات جزءا من حملة "Cooling Cologne" التي أطلقتها المدينة في عام 2025 بالتعاون مع شركة الخدمات المحلية "RheinEnergie".

وتُركَّب أنظمة رش رذاذ الماء في المناطق الأكثر تأثرا بموجات الحر الشديدة، ولا تُشغَّل إلا عند إصدار هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرات رسمية من ارتفاع درجات الحرارة.