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يهز كلب الماء عن جسده قرب نافورة في ساحة رودولفبلاتس في مدينة كولونيا الألمانية خلال حملة المدينة "Cooling Cologne"، يوم الجمعة 26 يونيو 2026.
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فيديو. موجة حر في ألمانيا وسكان كولونيا يتبرّدون برذاذ الماء

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يستخدم السكان في مدينة كولونيا الألمانية الرشاشات العامة للتخفيف من الحر، مع اقتراب درجات الحرارة من 35 درجة، فيما تكشف مستويات مياه نهر الراين المنخفضة تأثير جفاف الصيف.

وفرت السلطات في مدينة كولونيا الألمانية رشاشات مياه في الأماكن العامة لتمكين السكان والزوار من التبرد، بعدما وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة.

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وتُظهر لقطات مصورة من ساحة رودولف بلاتس سكانا وزوارا يتنزهون تحت رذاذ المياه.

وتُعد هذه الرشاشات جزءا من حملة "Cooling Cologne" التي أطلقتها المدينة في عام 2025 بالتعاون مع شركة الخدمات المحلية "RheinEnergie".

وتُركَّب أنظمة رش رذاذ الماء في المناطق الأكثر تأثرا بموجات الحر الشديدة، ولا تُشغَّل إلا عند إصدار هيئة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرات رسمية من ارتفاع درجات الحرارة.

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