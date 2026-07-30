فيديو. انفجار مركز تجاري في اليابان بعد زلزال بقوة ٧٫١ يوثق بكاميرا سيارة

تم توثيق لحظة انفجار مركز التسوق "Aeon" في محافظة "Kumamoto" اليابانية عبر تسجيل من كاميرا مثبّتة على لوحة القيادة، وذلك بعد وقت قصير من زلزال قوي بلغت قوته سبعة فاصلة واحد درجة ضرب المنطقة.

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ويُرجّح أن يكون انفجار غاز قد دمّر مركز التسوق بعد نحو 30 دقيقة من وقوع الزلزال.

وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون، فيما لا تزال حصيلة المفقودين غير واضحة.

وتسببت الهزة الأرضية في دمار واسع، إذ ألحقت أضرارا بالمنازل، وأشعلت حرائق وتركت آلاف السكان من دون كهرباء.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض مركز التسوق وفي مواقع أخرى تضررت، بينما انضم أفراد من الجيش إلى عمليات الإنقاذ مع عمل فرق الطوارئ على إزالة الأنقاض الناجمة عن المباني المنهارة.