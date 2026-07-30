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يظهر مبنى سكني متضرر في هيكاوا بجنوب اليابان، الخميس 30 يوليو 2026، بعد يومين من زلزال ضرب المنطقة
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فيديو. انفجار مركز تجاري في اليابان بعد زلزال بقوة ٧٫١ يوثق بكاميرا سيارة

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تُظهر كاميرا مثبّتة في سيارة انفجارا داخل مركز تجاري بعد زلزال بقوة سبع فاصل واحد ضرب مدينة كوماموتو في اليابان، فيما يواصل المسعفون البحث عن ناجين.

تم توثيق لحظة انفجار مركز التسوق "Aeon" في محافظة "Kumamoto" اليابانية عبر تسجيل من كاميرا مثبّتة على لوحة القيادة، وذلك بعد وقت قصير من زلزال قوي بلغت قوته سبعة فاصلة واحد درجة ضرب المنطقة.

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ويُرجّح أن يكون انفجار غاز قد دمّر مركز التسوق بعد نحو 30 دقيقة من وقوع الزلزال.

وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون، فيما لا تزال حصيلة المفقودين غير واضحة.

وتسببت الهزة الأرضية في دمار واسع، إذ ألحقت أضرارا بالمنازل، وأشعلت حرائق وتركت آلاف السكان من دون كهرباء.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض مركز التسوق وفي مواقع أخرى تضررت، بينما انضم أفراد من الجيش إلى عمليات الإنقاذ مع عمل فرق الطوارئ على إزالة الأنقاض الناجمة عن المباني المنهارة.

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