دونالد ترامب يهيمن على المعرض العالمي للرسوم الكاريكاتورية

المعرض العالمي لرسوم الصحافة الكاريكاتورية الذي قامت به منظمة "World Press Cartoon" لهذا العام ثري بالمستجدات. مثلاً، للمرة الأولى خلال ثلاثة عشر عاماً من المنافسة، امرأة هي التي حصلت على الجائزة الكبرى لهذا الحدث الدولي الذي ينظم في البرتغال.
التصميم التحريري: حرية التعبير
انها رسامة الكاريكاتير الإيطالية ناردي. رسمها الكاريكاتوري عن حرية التعبير، الذي تنافس في فئة التصميم التحريري، حصل على اعجاب لجنة التحكيم ، كما يوضح مدير المعرض، رسام الكاريكاتير أنطونيو أنطونيس: "كانت النساء حاضرات على الدوام في هيئة التحكيم، شاركت النساء دائما في المنافسة. لكن بهذه الجائزة، نحيي جودة هذه المصممة ".
"اننا على طريق اختفاء تقليد الكاريكاتير المصمم للتحرير"
تميز هذا العام أيضًا بافتتاح التصميمات على الإنترنت. انها وسيلة اتصال أساسية لكنها ليست كافية دائمًا: "اختفت الكثير من الصحف، وأُغلقت منشوراتها. وخفض آخرون المساحة المخصصة للكاريكاتير التحريري. إنها ليست مشكلة رقابة بل أسوأ. انها مشكلة ثقافية. اننا على طريق اختفاء تقليد الكاريكاتير المصمم للتحرير. الإنترنت وسيلة رائعة لأنه يمكنك من العمل مع العالم كله. المشكلة هي أنه نشر الرسومات على الإنترنت لا تدفع لك دائمًا"، تقول مارلينا ناردي.
ترامب في كل حالاته
يهيمن على معرض هذا العام دونالد ترامب، وجزئيا كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين.
"ترامب في طريقة لاحتكار الحياة السياسية العالمية. اذاً، وجوده مبرر هنا، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، أو ما يقوله، ما هو عليه، أو ما فعله في اليوم السابق، ترامب في الأخبار يومياً"، يقول أنطونيو أنطونيس، مدير المعرض.
ليس من المستغرب إذاً أن تكون جائزة الكاريكاتير قد ذهبت إلى لتصميم عن ترامب، لرسام الكاريكاتير البلجيكي أو- سوكور.
"أشعر أنني بحالة جيدة حين اتمكن من الرسم، حين أتمكن من القيام برسم كاريكاتوري، عندما اشعر بانني قادر على التعبير عن افكاري. حرية التعبير امر مهم لرسام الكاريكاتير في جميع أنحاء العالم"، يقول رسام الكاريكاتير البلجيكي أو- سوكور.
جائزة لمسيرة مهنية
الحدث الثالث الجديد لهذا العام هو منح جائزة لمسيرة مهنية كاملة. انها كانت من نصيب الرسام البرتغالي أوغوستو سيد، رسام كاريكاتير منذ أكثر من 50 عاما.
في الفئات الأخرى، فاز بجائزة الرسم الفكاهي هو الصربي "أوب" ، كاريكاتور بدون عنوان.
وينشتاين، سوريا، المهاجرون، المناخ، كاتالونيا
من بين الرسوم المميزة هذا العام، تلك التي تعبر عن فضيحة وينشتاين، الحرب في سوريا، مصير المهاجرين، مشكلة تغير المناخ وتطلعات استقلال إقليم كتالونيا.
في معرض هذا العام 2018، شارك 281 رسماً في ثلاثة طوابق، في المركز الثقافي والمؤتمرات في كالداس دا رينها، لغاية 28 من تموز/ يوليو "