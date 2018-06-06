دونالد ترامب يهيمن على المعرض العالمي للرسوم الكاريكاتورية

المعرض العالمي لرسوم الصحافة الكاريكاتورية الذي قامت به منظمة "World Press Cartoon" لهذا العام ثري بالمستجدات. مثلاً، للمرة الأولى خلال ثلاثة عشر عاماً من المنافسة، امرأة هي التي حصلت على الجائزة الكبرى لهذا الحدث الدولي الذي ينظم في البرتغال.

التصميم التحريري: حرية التعبير

انها رسامة الكاريكاتير الإيطالية ناردي. رسمها الكاريكاتوري عن حرية التعبير، الذي تنافس في فئة التصميم التحريري، حصل على اعجاب لجنة التحكيم ، كما يوضح مدير المعرض، رسام الكاريكاتير أنطونيو أنطونيس: "كانت النساء حاضرات على الدوام في هيئة التحكيم، شاركت النساء دائما في المنافسة. لكن بهذه الجائزة، نحيي جودة هذه المصممة ".