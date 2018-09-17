قدمت ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة حفيد ملكة بريطانيا دعمها لكتاب طهي جديد يهدف للمساعدة في تمويل مشروع طهي في أعقاب كارثة حريق برج غرينفيل التي وقعت في لندن وأودت بحياة 71 شخصا.
شاهد: ميغان ماركل تطبخ لتدعم ضحايا حريق برج "غريفل"
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شاهد: ميغان ماركل تطبخ لتدعم ضحايا حريق برج "غريفل"
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وتأسس مشروع "مجتمع الحب" الصيف الماضي على يد مجموعة من النساء يبحثن عن مكان لإعداد وجبات طازجة لأسرهن وأصدقائهن بعد الحريق الذي أتى على مبنى الاسكان الاجتماعي المكون من 24 طابقا في غرب لندن.
وسيستخدم الكتاب الجديد "معا: كتابنا للطهي" (توغذر: أور كوميونيتي كوك بوك) في توسيع نطاق المشروع. ويضم الكتاب 50 وصفة من مختلف مستخدمي المطبخ المشترك لمركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي.
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وكتبت ميجان التي زارت المطبخ للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني وقامت بعدة زيارات خاصة بعد ذلك، في مقدمة الكتاب "شعرت على الفور بأنني مرتبطة بهذا المطبخ المجتمعي.. إنه مكان تضحك فيه النساء وتحزن وتبكي وتطهو معا".