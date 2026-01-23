"مهينة وصادمة".. ستارمر يطالب ترامب بالاعتذار عن اتهام بريطانيا بالتراجع في أفغانستان

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها مشاركة قوات الناتو ــ ولا سيما البريطانية ــ في الحرب الأفغانية بأنها "تراجُع عن خطوط المواجهة"، معتبراً إياها "مهينة"، ومؤكداً أنها تستوجب اعتذاراً.

وقال ستارمر: "أرى أن تصريحات الرئيس ترامب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ من الألم الذي سببته لأسر من قُتلوا أو أُصيبوا دفاعاً عن وطنهم"، مضيفاً أنه لو أخطأ بنفس الطريقة لكان "اعتذر دون تردد".

وكان متحدث باسم ستارمر قد انتقد ترامب بشدة في وقت سابق من اليوم نفسه، معتبراً أن وصفه لقوات الحلفاء بالتراجع يُعد "خطأً جسيماً" ويقلّل من شأن التضحيات التي قدموها.

وجاء التصريح الرسمي رداً على مقابلة أجرتها قناة "فوكس نيوز" مع ترامب الخميس، قال فيها إن قوات دول الناتو الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" خلال التدخل العسكري في أفغانستان.

وأضاف: "سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان.. وقد فعلوا ذلك، لكنهم بقوا في الخلف قليلاً، بعيداً قليلاً عن خطوط المواجهة".

وكان ترامب يشير إلى الحملة التي قادها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاجتثاث تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. غير أنه بدا غير مدرك لحقيقة أن 457 فرداً من القوات المسلحة البريطانية قُتلوا خلال هذا الصراع.

ولم يُفصّل ترامب في سبب تكراره لهذه الادعاءات الآن، لكن تصريحاته تأتي في سياق موقفه التاريخي المتشكك في جدوى حلف الناتو.

وكرر خلال مقابلته أيضاً رأيه القائل إن الحلف "لن يقدم المساعدة للولايات المتحدة إذا طُلب منه ذلك"، رغم أن المادة الخامسة من معاهدة الحلف ــ المتعلقة بالدفاع الجماعي ــ لم تُفعَّل إلا مرة واحدة في التاريخ، وكانت استجابة لهجمات 11 سبتمبر.

بريطانيا انضمت منذ اللحظة الأولى

وعقب هجمات 11 سبتمبر، فعّلت الولايات المتحدة المادة الخامسة من معاهدة الناتو، وانضمت المملكة المتحدة وعدد من الحلفاء الأوروبيين إلى التدخل العسكري في أفغانستان.

وخلال عقدين من الوجود العسكري، دفعت بريطانيا ثمناً باهظاً: فقد قُتل 457 فرداً من أفراد الخدمة البريطانية، منهم 405 جنود سقطوا نتيجة أعمال عدائية مباشرة، وفق الإحصاءات الرسمية.

وفي المجمل، خسرت الولايات المتحدة أكثر من 2400 جندي، بينما سقط قتلى من جنود دول حليفة أخرى في الناتو، من بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك.

ردود فعل غاضبة عبر الطيف السياسي

وأثارت تصريحات ترامب غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية البريطانية. فوصف وزير القوات المسلحة آل كارنز تصريحاته بأنها "سخيفة تماماً" و"مخجلة"، بينما وصفتها زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بأنها "عارٌ".

وقال العريف آندي ريد، الذي خدم في أفغانستان، لبي بي سي إن ادعاء ترامب "مهين للغاية"، مضيفاً: "لا يمر يوم دون أن نشعر بألم جسدي أو نفسي، ونحن نسترجع ذكريات ذلك الصراع".

ستارمر سيناقش الأمر مع ترامب

من جهته، أكد وزير الرعاية الاجتماعية ستيفن كينوك أن رئيس الوزراء كير ستارمر "سيثير هذه القضية مع ترامب شخصياً".

وقال لإذاعة "إل بي سي": "أعتقد أنه سيثير هذه القضية مع الرئيس، وأنا متأكد من ذلك... إنه فخور للغاية بقواتنا المسلحة وسيوضح ذلك للرئيس".

وفي تصريح منفصل لقناة "سكاي نيوز"، وصف كينوك تصريحات ترامب بأنها "خاطئة تماماً" و"مخيبة للآمال"، مشدداً على أن "الحقيقة هي أن المادة الخامسة لم تُفعّل إلا لمساعدة الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر".

وأضاف: "لقد ضحى العديد من الجنود البريطانيين، والعديد من جنود دول أوروبية أخرى حليفة في الناتو، بأرواحهم دعماً للعمليات الأمريكية وتلك التي قادتها الولايات المتحدة في أماكن مثل أفغانستان والعراق".