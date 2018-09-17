السفير الفلسطيني في واشنطن: الخارجية الأمريكية ألغت تأشيرات عائلتي

قال رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط يوم الأحد إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عائلته في أحدث تفاقم للعلاقات بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.

وأضاف زملط أن عائلته، بما في ذلك طفليه، غادرت الولايات المتحدة بعد إبلاغها بأن تأشيرات أفرادها ستصبح غير سارية عند إغلاق مكتب البعثة الشهر المقبل. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالتأشيرات في عام 2020.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن المكتب الذي يقع في واشنطن سيغلق.

وانتقدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية ووصفته بأنه "انتقامي".