شاهد: "مانكوت" أقوى عاصفة تضرب هونغ كونغ منذ البدء بتسجيل الأرصاد الجوية

ضربت العاصفة الاستوائية مانكوت الأحد مدينة هونغ كونغ جنوب الصين، لتكون أقوى عاصفة تضرب تلك المنطقة، التابعة لجمهورية الصين الشعبية، منذ البدء بتسجيل الأرصاد الجوية في العام 1946. وقال مرصد هونغ كونغ الجوي إن سرعة الرياح بلغت 250 كيلومترا/ الساعة لدى اجتياح العاصفة الاستوائية اليابسة، متسببة باقتلاع نحو 1500 شجرة وتكسير نوافذ المباني.

وأمرت السلطات الصينية بإجلاء ملايين الأشخاص عند سواحلها الجنوبية الشرقية، كما تم تحذير المواطنين في هونغ كونغ من الاقتراب من ميناء فيكتوريا. وأظهر فيديو تم تناقله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كيف اقتلعت الرياح سقف أحد المباني في قرية ساو ماو بينغ شرق هونغ كونغ، وكسرته إلى قطع.