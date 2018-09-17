شاهد: "مانكوت" أقوى عاصفة تضرب هونغ كونغ منذ البدء بتسجيل الأرصاد الجوية

ضربت العاصفة الاستوائية مانكوت الأحد مدينة هونغ كونغ جنوب الصين، لتكون أقوى عاصفة تضرب تلك المنطقة، التابعة لجمهورية الصين الشعبية، منذ البدء بتسجيل الأرصاد الجوية في العام 1946. وقال مرصد هونغ كونغ الجوي إن سرعة الرياح بلغت 250 كيلومترا/ الساعة لدى اجتياح العاصفة الاستوائية اليابسة، متسببة باقتلاع نحو 1500 شجرة وتكسير نوافذ المباني.
وأمرت السلطات الصينية بإجلاء ملايين الأشخاص عند سواحلها الجنوبية الشرقية، كما تم تحذير المواطنين في هونغ كونغ من الاقتراب من ميناء فيكتوريا. وأظهر فيديو تم تناقله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي كيف اقتلعت الرياح سقف أحد المباني في قرية ساو ماو بينغ شرق هونغ كونغ، وكسرته إلى قطع.
بدأت العاصفة الإستوائية مانكوت الأسبوع الماضي على شكل إعصار، ولدى وصولها إلى جنوب شرق اليابسة الصينية ضربت مقاطعة غواندونغ ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بعد أن تسببت بدمار كبير في الفلبين، وأدت إلى مقتل 64 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.
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تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين بين ضحايا إعصار مانكوت في الفلبين
تضاءلت يوم الاثنين آمال العثور على ناجين بين عشرات المحاصرين تحت أنقاض انهيار أرضي ضخم في منطقة جبلية نائية شمال الفلبين.
وشارك نحو 300 من رجال الشرطة والجيش والإطفاء والمتطوعين، وغالبيتهم بأدوات بدائية، في جهود إزالة الطين إثر انهيار مبان على أمل العثور على أحياء بعد انتشال 13 جثة.
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ووقع انهيار أرضي في قرية أوكاب بمنطقة كورديليرا وهو واحد من 50 انهيارا وقعت نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار مانكوت الذي ضرب شمال الفلبين صباح السبت مما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا.
وأنقذت السلطات ثلاثة أشخاص فحسب في أوكاب ولا يزال نحو 55 شخصا مفقودين منهم ستة أطفال.
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