الليرة التركية تتراجع أمام الدولار والمركزي التركي يقر خطوة جديدة لوقف التدهور

قال مصرفيون يوم الثلاثاء نقلا عن بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى البنوك إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13 بالمئة من سبعة بالمئة اعتبارا من 21 سبتمبر/ أيلول.
وأوضحوا أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.
وكانت الليرة التركية قد هبطت مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.