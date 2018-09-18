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الليرة التركية تتراجع أمام الدولار والمركزي التركي يقر خطوة جديدة لوقف التدهور

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الليرة التركية تتراجع أمام الدولار والمركزي التركي يقر خطوة جديدة لوقف التدهور

الليرة التركية تتراجع أمام الدولار والمركزي التركي يقر خطوة جديدة لوقف التدهور
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(Reuters)
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قال مصرفيون يوم الثلاثاء نقلا عن بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى البنوك إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13 بالمئة من سبعة بالمئة اعتبارا من 21 سبتمبر/ أيلول.

وأوضحوا أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.

وكانت الليرة التركية قد هبطت مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.

وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش منخفضة عن سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.3150 ليرة. ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء بحزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 بالمئة في إيش بنك.

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