قريبا "متحف الأوهام" في نيويورك.. خدع بصرية وأشياء أخرى

من المقرر أن يفتتح "متحف الأوهام" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة أبوابه قريبا. المتحف يقدم تجربة بصرية تفاعلية مذهلة، وهي تجربة أقل ما يقال عنها أنها مسلية لجميع الفئات العمرية، فهي تجمع بين الخدع البصرية والمرايا المربكة، مرورا بالأشكال الهندسية التي تطرح الكثير من التساؤلات على عقل الإنسان، ووصولا إلى الأضواء والألوان التي تحاول وضع الإنسان في نوع من التحدي.

"متحف الأوهام" هذا يجمع بين العلم والفن، وعلى عكس معظم المتاحف الأخرى، فالزوار مدعوون للتفاعل مع التركيبات والألغاز التي تعرض في المتحف. وفي هذا الشأن دعا مدير المتحف ركو زيفوكوفيتش الزوار إلى الاستمتاع بالعروض التي ستقدم في المتحف الذي يختلف عن بقية المتاحف لكونه يتميز بالتفاعل، وهو ما يجعل الإنسان يحس بالمرح خلال اندماجه مع ما تقدمه العروض.