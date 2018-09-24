عاجل

عاجل

إيطاليا

شاهد: هجوم على الممثلة الصربية مارينا أبراموفيتش في إيطاليا

تقرأ الآن:

شاهد: هجوم على الممثلة الصربية مارينا أبراموفيتش في إيطاليا

شاهد: هجوم على الممثلة الصربية مارينا أبراموفيتش في إيطاليا
حجم النص Aa Aa

تعرضت الممثلة الصربية مارينا أبراموفيتش الأحد لهجوم من رجل، أثناء تواجدها في متحف فلورانس بإيطاليا.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يتوجه نحوها ويضربها بلوحة فنية على رأسها، ليتمكن بعدها شخصان من الإمساك بها وتكبيله.

آرتورو غلانسينو مدير المتحف أكد بأن أبراموفيتش لم تصب بأي أذى، وأنها تواجدت في المتحف في إطار جلسة توقيع كتابها الأخير وللحديث عن أعمالها الفنية.

View this post on Instagram

Stiamo bene! Everything is fine! Il direttore della Fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galansino, curatore della mostra “Marina Abramović. The Cleaner”, in corso a Palazzo Strozzi a Firenze (fino al 20 gennaio 2019), esprime il suo sentito dispiacere per l’aggressione subita dall’artista nel cortile di Palazzo Strozzi in data odierna. L’episodio si è verificato subito dopo la conclusione di un altro appuntamento di grande successo di pubblico per la firma del suo nuovo libro di interviste “Marina Abramovic Interviews 1976-2018”, evento che ha concluso una trionfale settimana di eventi con l’artista a Firenze, culminata nella conferenza pubblica al Teatro del Maggio Musciale Fiorentino a cui hanno partecipato oltre 1.500 persone. Marina Abramović sta bene e non ha subito alcun danno fisico. Dopo le verifiche con le forze dell’ordine ha lasciato Palazzo Strozzi con serenità. Subito dopo l’accaduto ha voluto incontrare l’aggressore per un confronto diretto sulle ragioni di questa azione.

A post shared by Palazzo Strozzi (@palazzostrozzi) on

الصحافة الإيطالية ذكرت بأن اللوحة التي استخدمها الرجل في الهجوم هي صورة رسمها بنفسه للممثلة الصربية.

وبحسب غلانسينو فإن مارينا أبراموفيتش رغبت في أن تسأل المعتدي عن سبب إقدامه على هذا الفعل، وهو ما تحقق به الشرطة الإيطالية.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: براعة التحكم في طائرات ورقية عملاقة في مهرجان برلين

مسابقة "صراخ سومو" للرضع في اليابان