اكتشاف يد برونزية مطوّقة بإسوارة من ذهب عمرها أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة.
شاهد: علماء سويسريون يعثرون على يد من البرونز عمرها 3500 عام
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شاهد: علماء سويسريون يعثرون على يد من البرونز عمرها 3500 عام
عثر العلماء في منطقة بريل بمقاطعة بيرن السويسرية على يد من البرونز وحولها إسوارة من الذهب الخالص. وقد استطاع علماء الآثار تحديد عمر اليد بنحو 3500 سنة لتكون بذلك أقدم قطعة برونزية في العالم منحوتة على شكل عضو بشري.
ويعتقد الخبراء أن هذا الاكتشاف كان يعود لإحدى الشخصيات الهامة في ذلك الوقت. وإضافة إلى اليد البرونزية، فقد تم العثور أيضا على سكين من ذهب وعلى ضلع بشري كانا بجانب اليد.
وسيتاح للجمهور ابتداء من الثلاثاء رؤية هذه التحفة في معرض يقام بمتحف في بيال السويسرية.