ألمانيا تبيع أسلحة للسعودية رغم تعهد سابق بحظرها على الدول المتنازعة في اليمن

أظهرت وثيقة حكومية يوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية وافقت على شحنة أسلحة للسعودية بعد أن قالت إنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.
وكتب وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في رسالة للمشرعين أطلعت عليها رويترز قائلا إن الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية. ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات أن ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.
وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ مارس آذار عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الحظر المرتبط بحرب اليمن.
ووفقا لمجموعة (سيبري) للأبحاث تعد ألمانيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين للأسلحة في العالم لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.
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