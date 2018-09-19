باكستان: الإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن المحكمة العليا أمرت الأربعاء بإخلاء سبيل رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم، وعلقت الحكمين الصادرين بحقهما في يوليو/ تموز، وسط احتفالات نظمها مناصرون كانوا ينتظرون خارج قاعة المحكمة في إسلام أباد.
وأكدت وسائل إعلامية أن المحكمة علقت الحكم بسجن شريف عشر سنوات وبسجن ابنته مريم سبع سنوات، بسبب ممارسات تنطوي على فساد فيما يتعلق بامتلاك أسرته شققا فخمة في لندن.
وقال المحامي خواجه هاريس لوكالة فرانس برس إن "المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم مقابل كفالة بانتظار صدور قرار نهائي".
إذ لا تزال إدانات شريف قيد الاستئناف أمام المحكمة العليا بإسلام أباد، لكن القاضي أمر الأربعاء بإطلاق سراحه على الفور، بينما يستمر النظر في القضية.
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وزير الخارجية السابق، محمد خواجة آصف، أحد أبرز المؤيدين لشريف قال لوسائل الإعلام من أمام قاعة المحكمة : "لقد تحققت العدالة. أتقدم بالتهاني لأنصار نواز شريف". واعتبر أن المحكمة علقت "قرارا كيديا".
شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات، عزل في 2017 بناء على قرار من المحكمة العليا الباكستانية، وتم منعه من العمل بالسياسية بعد إدانته بخيانة الأمانة . ودخل السجن في 13 تموز/يوليو الماضي في إطار القضية، لكنه حصل الأسبوع الماضي على إفراج مؤقت لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.
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وينفي شريف القضايا الموجهة ضده ويعتبر أنها ذات دوافع سياسية، ويندد على الدوام بمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني القوي ضده من أجل إيصال عمران خان إلى السلطة.
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