قال تقرير للأمم المتحدة إن زراعة محاصيل الكوكا المستخدمة في إنتاج مخدر الكوكايين بلغت أرقاماً قياسية في كولومبيا لتصل إلى 171 ألف هكتار بين عامي 2016 و2017.
زراعة الكوكايين الكولومبية تحقق رقماً قياسياً بقيمة 2.7 مليار دولار
زراعة الكوكايين الكولومبية تحقق رقماً قياسياً بقيمة 2.7 مليار دولار
وأضاف التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن اتساع تلك الزراعة من شأنه أن يعرض جهود السلام في المنطقة للخطر، حيث تعتمد العديد من الجماعات الكولومبية المسلحة على زراعة وبيع الكوكايين في تمويل تسليحها وعتادها.
كولومبيا هي أعلى بلدان العالم انتاجاً للكوكايين، حيث يقول التقرير إنها انتجت المخدر بزيادة مقدارها 31% عن الفترة بين عامي 2015 و2016 وهو انتاج تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار طبقاً لأسعار السوق المحلي.
للمزيد:
7000 دولار مكافأة من عصابة كولومبية لمن يأتي برأس كلبة تكافح المخدرات
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يتحدث عن إتفاقية السلام لقناة يورونيوز
تمديد اتفاق نزع سلاح قوات الفارك إلى غاية العشرين من الشهر المقبل
وكانت الحكومة الكولومبية بقيادة الرئيس السابق خوان مانويل كالديرون قد توصلت لاتفاق سلام تاريخي مع حركة متمردي فارك المسلحة لتنهي عقوداً من التناحر بين الجماعة والحكومات الكولومبية المتعاقبة أدى لوفاة وتشريد أكثر من 200 ألف كولومبي عبر العقود.
ونص الاتفاق على عفو عام لأعضاء الحركة والسماح لهم بدخول الحياة السياسية الكولومبية وهو ما تم انتقاده من قطاعات سياسية كولومبية مختلفة مما دفع الرئيس إيفان دوكي المنتخب حديثاً للتعهد بتعديل الاتفاقية.