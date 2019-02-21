شاهد: البحرية المكسيكية تطارد زورق مهربي المخدرات بمروحية "بلاك هوك"

نشرت البحرية المكسيكية شريط فيديو لعملية مطاردة زورق يقوده مهربي مخدرات في أعالي البحار، بالطوافة.

وانتهت العملية بمصادرة 630 كيلوغراماً من الكوكايين وتوقيف عصابة من 15 شخصاً. وبطريقة هوليوودية تمكنت فرق البحرية من القبض على العصابة قبالة أحد سواحل المحيط الهادي.

وقامت طائرة مروحية من طراز "بلاك هوك" بتوقيف زورق سريع يعمل بأربعة محركات خارجية قوية.

وقالت البحرية المكسيكية في بيان إنها تمكنت من اعتقال 15 شخصا كانوا على متن الزورق قبالة ساحل ولاية سينالوا. وأشار البيان إلى أنّ 8 أشخاص من الموقوفين يحملون الجنسية الإكوادورية و4 يحملون الجنسية الكولومبية إلى جانب 3 مكسيكيين.

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وعادة ما يتم نقل الكوكايين والمخدرات من دول أميركا الجنوبية عن طريق البحر إلى بعض المناطق في دول أميركا الوسطى وخصوصا المكسيك، ليتمّ نقلها وترويجها في وقت لاحق بالولايات المتحدة.