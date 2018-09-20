بعد أن أقر بذنبه.. الحكم على مستشار ترامب للأمن القومي السابق في ديسمبر المقبل

أظهرت وثائق محكمة نشرت الأربعاء أن حكما سيصدر في 18 ديسمبر كانون الأول على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أقر بالذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

وأقر فلين في ديسمبر كانون الأول 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالاته مع روسيا في مقابل التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.