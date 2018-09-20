مسؤول في البنتاغون: الأرض التي اقترحتها بولندا "لقلعة ترامب" غير كافية

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن بولندا غير جاهزة لاستضافة قاعدة عسكرية على أراضيها، بعد أن قدم الرئيس البولندي آندري دودا عرضا للرئيس دونالد ترامب لإقامة قاعدة في بلاده.
وألمح إسبر أنه وخلال زيارته إلى بولندا يناير / كانون الثاني الماضي، أن مساحة الأرض المقترحة لتشييد هذه القاعدة غير كافية لإجراء التدريبات العسكرية، خاصة المدفعية والمناورة وميادين الرماية، وهو "ما لا يتيح للقوات الأمريكية المحافظة على درجة الاستعداد التي نرغب بالمحافظة عليها" على حد قوله.
وكانت رويترز قد نقلت عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة تدرس طلبا من بولندا بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها دائما.
وأقر ترامب بأنه يشترك مع بولندا في مخاوفها من عدوان روسي مُحتمل.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
"فورت ترامب".. هل تؤسس لحضور عسكري دائم على حدود روسيا؟
شاهد: ترامب يحضر تدريبات جيشه العسكرية
شاهد: جندي يسرق ناقلة عسكرية ويجوب بها شوارع فرجينيا
وطلبت بولندا مرارا وجودا عسكريا دائما على أراضيها للتصدي لروسيا وعرضت زهاء ملياري دولار لتمويل مثل هذه القاعدة.
وترسل الولايات المتحدة في الوقت الراهن قوات بشكل دوري مؤقت لبولندا لكن نشر قوات هناك بشكل دائم سيكون باهظا لأن التكاليف ستتضمن مساكن للأُسر ومدارس ومستشفيات.
وعبّرت روسيا عن قلقها في مايو أيار من تقارير بشأن طلب بولندا وقالت إن توسع حلف شمال الأطلسي نحو حدود روسيا يقوض الاستقرار في أوروبا.
وناشد الرئيس البولندي أندريه دودا ترامب مباشرة بإقامة قاعدة أمريكية دائمة وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك إنه سيطلق على القاعدة اسم "فورت ترامب" وإنها ستكون حصنا مما وصفه بأنه خطر من موسكو.
وقال ترامب إنه يشترك مع دودا في مخاوفه من روسيا لكنه أشار إلى أن روسيا تحترم القوة وأن بلاده عززت جيشها تحت قيادته.