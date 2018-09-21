دون تعليق في أسبوع: عربة تسوق نفاثة وإعصار ناري خارق

لنلقي نظرة على أفضل الفيديوهات لهذا الأسبوع، بدءا من عربة تسوق "تفاثة" وصولا إلى الاعصار الناري، من خلال فقرة: دون تعليق.

فقد نظمت في المملكة المتحدة سباقات مركبات، اتخذت إحداها من عربة تسوق هيكلا لها، وثبتت على عجلات عربة سباق، واستطاعت أن تصل سرعتها إلى 147 في الساعة، بقيادة صانعها ماتش كيون.

وفي فرنسا يتخذ فليب جيليه من الاعتناء بنحو 400 نوع من الحيوانات الزاحفة في بيته هواية له. وكان جيليه يعيش في افريقيا الوسطى، ويقول إن لديه جميع الرخص لنقل الحيوانات والحفاظ عليها.

وفي أشفيل في كارولينا الشمالية فتح دب باب سيارة امرأة عندما تركتها مفتوحة. وتقول صاحبة السيارة إنها أقفلت بعدها باب السيارة دون أن تتفطن لوجود الدب داخلها، ثم استطاع زوجها أن يفتح الباب حتى يخرج الدب، لكن الدب فضل كسر بلور النافذة للهروب.

وفي كندا شوهدت ظاهرة خطيرة ونادرة بحضور رجال إطفاء، تمثلت في اعصار ناري دمر خطا للحد من توسع الحرائق، كان أحدثه عناصر فرق الاطفاء.

أما في بيكين فقد نظم عرض أزياء بتصاميم مختلفة بتوقيع بيار كاردان، في مشهد مثير على أحد فضاءات سور الصين العظيم.