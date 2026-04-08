فيديو. ولادة فصيل الجمل صوفيا في حديقة حيوان ويبسنيد تعزز جهود الحفاظ على الإبل البرية

شهدت حديقة حيوان "ويبسنيد" في مقاطعة بيدفوردشير ولادة فصيل من الجمل ذي السنامين، فيما تستعد الحديقة للاحتفال بالذكرى الـ200 لتأسيسها في 29 نيسان/أبريل.

وأُطلق على الفصيل اسم "صوفيا"، وقد وُلد من الجملين "إيزي" و"أوكلي"، ليرتفع حجم القطيع إلى ثمانية رؤوس. ويقول القائمون على رعايتها إن هذه الولادة تشكل دفعة معنوية في وقت تسلط فيه الحديقة الضوء على جهودها في مجال الحفاظ على الأنواع.

ويأتي اختيار الاسم تكريما لـ"صوفيا رافلز"، أول امرأة تُقبل عضوا في "الجمعية اللندنية لعلم الحيوان" عام 1826. ويؤكد العاملون أن القطيع يساهم في زيادة الوعي بوضع الجمل البري المهدد بخطر الانقراض الشديد، المعروف علميا باسم "Camelus ferus".

ويُعتقد أن أقل من 1.000 رأس لا تزال موجودة في منغوليا والصين، وسط تراجع أعدادها بسبب الصيد وندرة مصادر المياه.