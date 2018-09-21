نحو نسخة إفريقية لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن الهجرة؟

لا تزال الخلافات والانقسامات كبيرة ضمن الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بسياسات الهجرة، إذ لا يوجد تقدم في مسألتي توزيع اللاجئين وتقوية الحدود وحراستها.

أمس الخميس، وفي اختتام القمة غير الرسمية في سالزبورغ بالنمسا، كان هناك نوع من الإجماع على الأقل، إذ اتفق أعضاء الاتحاد على نيتهم زيادة التعاون مع إفريقيا.

وحول هذا، يقول المستشار النمساوي، سيباستيان كروز، إن دول شمال إفريقيا شركاء مهمون لنا في منع السفن من التوجه نحو أوروبا، وفي إعادة المهاجرين إلى الدول التي جاؤوا منها بعد عمليات الإنقاذ في البحر".

وأضاف كروز: "بهذه الطريقة فقط يمكننا خفض الهجرة غير الشرعية، وتدمير تجارة مهربي البشر، وإيقاف الغرق في البحر المتوسط".