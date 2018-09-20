شاهد: انهيار قطعة عملاقة من جبل جليدي في غرينلاند

في شهر يونيو/ حزيران، انهارت قطعة عملاقة من جبل جليد في جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي، تقدر مساحتها بنصف مساحة منطقة مانهاتن في نيويوك، في حادث يعتقد أن سببه يعود إلى ظاهرة احترار المحيطات.

أبعاد القطعة الجليدية المنهارة بلغت 8 كيلومترات عرضا، وعمقا وصل إلى 800 مترا. وقال عالم المحيطات دافيد هولاند إن لحظة انهيارها كانت "أكثر الأحداث التي شاهدها إثارة في حياته".