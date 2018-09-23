شاهد: فيضانات جارفة في منطقة نابل التونسية

اجتاحت فيضانات هائلة منطقة ولاية نابل شمال شرقي تونس، حيث أعلن عن وفاة شخص بحسب وزارة الداخلية في مدينة تاكلسة، عندما كان يحاول اجتياز المياه.
وقد قطعت جميع الطرق المؤدية إلى نابل، وكذلك السكة الحديدية والطريق السيارة المؤدية إلى العاصمة تونس. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن تعزيزات من الجيش والشرطة والحماية المدنية أرسلت إلى المنطقة، مبينا أن نسبة هطول الأمطار بلغت 197 ملمترا على جهة نابل، وهو ما يعد أمرا استثنائيا.
ونشر مستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا على فيسبوك، يصور تمسك رجل بعمود كهربائي حتى لا تجرفه المياه، واستطاع ببعض المساعدة من الغير أن يحتمى بمحل تجاري وينجو بحياته، قبل أن تقتلع سيارة مدفوعة بقوة المياه العمود الذي كان يحتمي به ذلك الرجل.
كما تم نشر شريط مصور على فيسبوك أيضا، يصور قوة المياه وهي تجرف كل ما جاء في طريقها في شوارع إحدى مناطق الوطن القبلي التونسي.
وبحسب المصدر ذاته فإن أناسا دون مأوى وهم بضعة عشرات سيتم إيواءهم في دور للشباب. وقد استعملت مروحيتان واتخذت إجراءات، مع توقع هطول أمطار غزيرة على منطقة الساحل جنوب نابل مباشرة، بحسب مصالح الوزارة الأولى.
وجاء على وكالة فرانس برس أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعديد الوزراء نتحولوا إلى قاعة القيادة المركزية للحماية المدنية بتونس، حيث يتم تنسيق عمليات النجدة.