شاهد: فيضانات جارفة في منطقة نابل التونسية

اجتاحت فيضانات هائلة منطقة ولاية نابل شمال شرقي تونس، حيث أعلن عن وفاة شخص بحسب وزارة الداخلية في مدينة تاكلسة، عندما كان يحاول اجتياز المياه.

وقد قطعت جميع الطرق المؤدية إلى نابل، وكذلك السكة الحديدية والطريق السيارة المؤدية إلى العاصمة تونس. وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن تعزيزات من الجيش والشرطة والحماية المدنية أرسلت إلى المنطقة، مبينا أن نسبة هطول الأمطار بلغت 197 ملمترا على جهة نابل، وهو ما يعد أمرا استثنائيا.