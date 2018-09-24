بداية العام الدراسي المصري: وفاة طالب وتكدس آخرين ومشاكل مزمنة بالجملة

تظهر المشاكل المزمنة التي تنخر في المنظومة التعليمية الحكومية في مصر في بداية كل عام دراسي، إلا أن هذا العام كانت البداية الأكثر دموية، حيث توفي طالب بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة في محافظة الدقهلية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل الطالب إبراهيم حسن عبد ربه دهساً بالأقدام بعد سقوطه أثناء تدافع التلاميذ للوصول إلى المقاعد الأمامية بالصفوف المكتظة.
وقالت صحيفة الوطن إن تشريح جثة عبد ربه أوضح وجود كدمات قوية أدت إلى لفظه لأنفاسه الأخيرة أثناء نقله على المستشفى.
وأشارت صحف الوفد والأخبار الحكوميتان إلى عدة أحداث أخرى مؤسفة كانقلاب حافلة للطلاب في إحدى المحافظات بالإضافة لانهيار أرضية مدرسة في أخرى.
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وشهد أول أيام العام المدرسي انتظام أكثر من 20 مليون طالب بمدارس مصر، وهو عدد كبير لطالما عانى منه جميع المنتسبون للعملية التعليمية الحكومية في مصر عبر عقود من المعاناة بسبب التكدس ونقص الإمكانات وفقر البنية التحتية المدرسية.
فازدياد أعداد الطلاب لا يقابله توسع في أعداد المدارس وانخفاض الميزانيات التعليمية تطرح رواتب المعلمين أرضاً مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية فتفقد الفصول المدرسية أولويتها لدى كل من الطلاب والمعلمين.
وعبر بعض رواد مواقع التواصل في مصر عن استيائهم من تلك المشاهد المتكررة كل عام.