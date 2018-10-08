عاجل

عاجل

سوريا

الموت يغيّب الفنانة السورية دينا هارون

تقرأ الآن:

الموت يغيّب الفنانة السورية دينا هارون

الموت يغيّب الفنانة السورية دينا هارون
حجم النص Aa Aa

توفيت الممثلة السورية دينا هارون اليوم، عن عمر ناهز 44 عاما، إثر اصابتها بسرطان المعدة.

الفنانة التي ولدت عام 1973، دخلت المستشفى بعد مشاكل بالتنفس والأمعاء، وقد كان التشخيص المبدئي للأطباء هو إصابتها بالزائدة، إلا أنهم اكتشفوا متأخرا اصابتها بسرطان المعدة، وهو ما تسبب بوفاتها.

بعد ماشفت كتير مواقع منزلة عن دينا انو هية بغيبوبة حابة وضحلكن وقلكن دينا مانها بغيبوبة دينا بالعناية لأسباب تنفسية...

Publiée par Twlay Haroon sur Dimanche 30 septembre 2018

وكانت شقيقتها تولاي قد نشرت صورة لشقيقتها وعلقت عليها:""وعدتيني بدك ترجعيلنا، ناطرينك دندونة ياضي عيوني يا رب يا رب يا رب كون معها يا رب".

Voir cette publication sur Instagram

من فوائد الأخت الكبيرة .. انو أنا بتهور وهي بتشيل عني ... انا بحرد عن كلشي ومن كلشي احيانا وهي اللي بتحتوي جناني.. وجودك معي رغم الاختلاف اللي بيننا ببعض القصص الا انو وجودك من أعظم هدايا الله الي .. شو بحب ابتسامتك وانتي بعز نرفزتك من الضغوط الحياتية الموجودة بشوية تفاصيل .. توتة قلبي بحبك .. وياريت تحفظي بقى انو انا دندونة وبنتك نتالي نانو طابشتينا بالحيط كل الوقت انا وهالبنت من ورا خربطتك بينناوباسامينا بدك ياني نادي دندن بدك بنتك نادي نانو ... #دينا_هارون #تولاي_هارون @twlayharoon @natalie_al_ #سوريا #اللاذقية #عيد_سعيد اتضلو بخير جميعا أصدقائنا الطيبين ?

Une publication partagée par Dina Haroon دينا هارون (@dinaharoon1) le

يذكر أن الفنانة أم لطفل عمره 3 سنوات، وكانت قد ظهرت في عدة أعمال درامية، منها أحلامنا المؤجلة، وهو أول مسلسلاتها عام 1999، وحديث المرايا، وزمان الصمت، أشواك ناعمة، أسياد المال، وهشيم الخط الأحمر، الواهمون، من غير ليه، رصيف الذاكرة، وغيرها من المسلسلات، إلا أن ظهورها الأخير كان في مسلسل الحب كله عام 2014، لتجمع في رصيدها الفني حوالي 38 عملا.