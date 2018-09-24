أطلقت الهند أكبر برنامج تأمين صحي في العالم يشمل حوالي نحو 100 عائلة فقيرة في البلاد. البرنامج يحمل إسم "مودي كير" ويوفر تغطية صحية للعلاج من الأمراض الخطيرة المتفشية في البلاد بقيمة 500 ألف روبي أي ما يقارب 5900 دولار.
الهند تطلق أكبر برنامج للرعاية الصحية في العالم
الهند تطلق أكبر برنامج للرعاية الصحية في العالم
وقال مودي خلال الإعلان عن هذا البرنامج إنها "خطوة كبيرة نحو تأمين عناية صحية بنوعية جيدة للفقراء في الهند، وستستفيد منه أكثر من 100 مليون عائلة".
البرنامج ينص كذلك على إنشاء 150 ألف مركز للصحة لتوفير علاج الأم والطفل من الأمراض غير المعدية، حيث تتوقع الحكومة أن يستفيد حوالي 500 مليون شخص فقير من التغطية الصحية، فضلاً عن خطة للمساعدة في خفض الإنفاق على صحة الأسرة.
ويقوم هذا البرنامج الصحي على تمويل الحكومة المركزية و29 حكومة محلية، حيث تبلغ قيمة التمويل الإجمالي 1.6 بليون دولار سنوياً على ان يتم رفعه بطريقة تدريجية. ويشكك بعض الخبراء في نجاح هذا البرنامج بسبب نقص الإمكانيات حيث تخصص الهند 1.15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لموازنة الصحة العامة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 2.5 في المئة بحلول العام 2025.
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هذا وتمتلك الهند شبكة تغطية صحية شاملة وحرة، لكنها لا تستجيب لإحتياجات جميع السكان وتفتقر لحد كبير للمنشأت القاعدية والإمكانيات.
وبحسب الأرقام الرسمية الحكومية، فإن متوسط إنفاق العائلات الهندية على العناية الصحية والأدوية يبلغ أكثر من 60 في المئة.