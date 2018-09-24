الإسباني شيرازاديشفيلي يهدي إسبانيا أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للجيدو

عن فئة السيدات

تمكنت اليابانية شيزورو أري من الحفاظ على لقبها العالمي في باكو التي تحتضن فعاليات اليوم الخامس للبطولة العالمية للجيدو. شيزورو التي تحمل في رصيدها أربع ميداليات ذهبية خلال بطولات غراند سلام في وزن أقل من 70 كيلوغراما لم تكن في مهمة سهلة أمام الفرنسية ماري إيف غايي التي بحوزتها نفس الرصيد من الإنجازات.

غايي كانت متفوقة في البداية عن طريق وزاري، لكن البطلة اليابانية عرفت كيف تقلب موازين الأمور وتعدل النتيجة بفضل تشجيعات الجماهير اليابانية، حيث سجلت يوشي ماتا منحتها وزاري. بعد ذلك ثبتت منافسها أرضا بواسطة حركة تاتي شيهو غاتامي، ما جعلها تفوز في الأخير وتتوج بطلة عالمية للمرة الثانية في مسيرتها الرياضية.