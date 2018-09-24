الإسباني شيرازاديشفيلي يهدي إسبانيا أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للجيدو

عن فئة السيدات
تمكنت اليابانية شيزورو أري من الحفاظ على لقبها العالمي في باكو التي تحتضن فعاليات اليوم الخامس للبطولة العالمية للجيدو. شيزورو التي تحمل في رصيدها أربع ميداليات ذهبية خلال بطولات غراند سلام في وزن أقل من 70 كيلوغراما لم تكن في مهمة سهلة أمام الفرنسية ماري إيف غايي التي بحوزتها نفس الرصيد من الإنجازات.
غايي كانت متفوقة في البداية عن طريق وزاري، لكن البطلة اليابانية عرفت كيف تقلب موازين الأمور وتعدل النتيجة بفضل تشجيعات الجماهير اليابانية، حيث سجلت يوشي ماتا منحتها وزاري. بعد ذلك ثبتت منافسها أرضا بواسطة حركة تاتي شيهو غاتامي، ما جعلها تفوز في الأخير وتتوج بطلة عالمية للمرة الثانية في مسيرتها الرياضية.
فوز شيزورو جعل أعضاء المنتخب الياباني يعيشون لحظات جميلة في باكو بعد فوزهم بالميدالية الخامسة لحد الآن في هذه البطولة.
شيزورو أري عبرت عن فرحتها بعد هذا الإنجاز الكبير قائلة: "هدفي في هذه البطولة كان تحقيق الثنائية. لذلك عندما تكون قادرا على تحقيق ذلك، الأمر يعتبر مشرف للغاية. حسنًا، كانت هناك بعض المشاعر التي تدور في ذهني. أولاً، عندما كنت خاسرة في النتيجة بوزاري، كان يجب تعديل النتيجة، قبل تسجيل نقاط أخرى تسمح لي بالتقدم على منافستي والفوز. مشاعري تغلبت علي في تلك اللحظات، المهم أنني حققت ما كنت أحلم به، أعتقد أنني أصبحت عاطفية".
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فئة الرجال
رئيس الحكام في الاتحاد الدولي للجيدو خوان كارلوس باركوس هو من قدم الميدالية الذهبية لنيكولوز شيرازاديشفيلي المصنف ثالث عالميا الذي أصبح أول إسباني يفوز بميدالية ذهبية في فئة الأكابر بعد تحقيقه لانتصار مستحق أمام الكوبي إيفان فيليب سيلفا مورالاس حامل برونزية جائزة بودابست الكبرى في فئة أقل من 90 كيلوغراما.
موراليس كان متقدما على خصمه بحركة وازاري أثناء الدقائق الأولى لكن الإسباني تمكن من تعديل النتيجة بعد ذلك، ولم يعرف الفائز إلى خلال الوقت الذهبي، حيث سجل شيرازاديشفلي نقاط بعد رميه لمنافسه أرضا عن طريق حركة يوشي ماتا.
الإسباني الذي لم يصدق بعد أنه أصبح بطلا عالميا قال عن هذا الإنجاز الكبير: "إنه أمر لا يصدق، إنه حقًا غير قابل للتصديق. أنا لست وحدي، لقد جئت إلى هنا مع مدربي، ومع فريقي، ومع الاتحاد الإسباني. الآن أنا سعيد جدًا، أنا سعيد. "
فيما كانت أجمل لحظات في هذا اليوم، عندما تدرب الفريقان الكوريان معا، تحضيرا لمنافسة الفرق . بلدان بفريق واحد، هذه هي رياضة الجيدو.