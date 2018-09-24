من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

يتم الكشف مساء الاثنين 24 سبتمبر/ أيلول 2018 عن قائمة أفضل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن. ويكافئ الفيفا أفضل اللاعبين والمدربين لهذا الموسم. ومن بين الجوائز، هناك أيضاً جائزة بوشكاش التي تحتفي بأجمل هدف.

وللعام الثالث على التوالي، سيقدم الفيفا جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.