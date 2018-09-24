من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

يتم الكشف مساء الاثنين 24 سبتمبر/ أيلول 2018 عن قائمة أفضل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن. ويكافئ الفيفا أفضل اللاعبين والمدربين لهذا الموسم. ومن بين الجوائز، هناك أيضاً جائزة بوشكاش التي تحتفي بأجمل هدف.
وللعام الثالث على التوالي، سيقدم الفيفا جائزة منفصلة عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.
ويتنافس على الجائزة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والكرواتي لوكا مودريتش، حيث يسعى رونالدو للهيمنة على الجائزة، للعام الثالث على التوالي، وهو يحمل ألوان يوفنتوس.
وينتظر عشاق كرة القدم منافسة قوية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح على الجائزة هذه المرة، خاصة أن الثلاثي شارك خلال منافسات كأس العالم التي أقيمت في روسيا.
وبالإضافة إلى منافسات كأس العالم 2018، أظهر كل من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش أداءاً رائعا ومكنا النادي الإسباني ريال مدريد من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. أما بالنسبة للاعب المصري محمد صلاح فقد لعب دورا هاما في وصول ليفربول إلى النهائي. كما أنه توج هدافا للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا وحاز على لقب أفضل لاعب في المسابقة.
هذه السنة يغيب عن المنافسة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم.
أما بالنسبة للعارضة الفنية للأندية، فيتنافس المدير الفني السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان مع مواطنه مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان المتوج بلقب العالم والكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد المنتخب الكرواتي لنهائي المونديال الروسي على لقب أفضل مدرب في 2018. وسبق وأن خسر زيدان اللقب العام الماضي أمام الإيطالي كلاودو رانييري، المدير الفني السابق لليستر سيتي الإنجليزي.
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أما عن جائزة بوشكاش، فيتنافس10 أهداف لكل من محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل وليونيل ميسي ودينيس تشيريتشيف ولازاروس كريستودولوبولوس، وجورجي دي أراسكايتا، ورايلي ماكجري، وبنيامين بافارد، وريكاردو كواريزما على اللقب.
قائمة المرشحين لجوائز الفيفا 2018
أفضل لاعب
البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس تورينو، ريال مدريد سابقاً)
الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)
المصري محمد صلاح (ليفربول)
أفضل حارس مرمى
البلجيكي تيبوت كورتوا (ريال مدريد، تشيلسي سابقاً)
الفرنسي هيوغو لوريس (توتنهام)
الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر)
أفضل لاعبة
النرويجية أدا هيجيربيرغ (ليون)
الألمانية دزسينيفر ماروزان (ليون)
البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد)
أفضل مدرب
الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا
الفرنسي ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي
الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد
أفضل مدربة
الفرنسية رينالد بيدرس، مدربة ليون
الياباني أساكو تاكاكورا، مدرب المنتخب الياباني
الهولندي سارينا ويغمان، مدرب منتخب هولندا
أجمل هدف
غاريث بايل (ريال مدريد)
دينيس شيريشيف (روسيا)
لازاروس كريستودولوبولوس (ايك اثينا)
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)
جيورجيان دي أراسكسيتا (كروزيرو)
رايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس)
ليونيل ميسي (الأرجنتين)
بنيامين بافارد (فرنسا)
ريكاردو كواريسما (البرتغال)
محمد صلاح (ليفربول)