بنما تسحب ترخيص "أكواريوس 2" و 58 مهاجرا عالقين في المتوسط

ألغت السلطات البحرية في بنما تسجيل سفينة أكواريوس 2، في خطوة تعني عدم وجود سفن تجري عمليات البحث والانقاذ بالقرب من السواحل الليبية، إلا في حال تم إيجاد علم آخر للسفر تحته.

أكواريوس 2، والتي أنقذت مئات المهاجرين خلال الأشهر الماضية، تتواجد حاليا في البحر المتوسط، وعلى متنها حوالي 58 ناجيا.

وبموجب القرار الذي اتخذته السلطات البحرية في بنما، فسيتم إزالة علم بنما فور رسو السفينة في أي ميناء، ولن يتم السماح لها بالمغادرة حتى تجد علما آخر.