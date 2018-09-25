أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جلال أمين، أحد أعلام الفكر الاقتصادي في مصر، توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 83 عاماً.
رحيل المفكر المصري البارز جلال أمين عن عمر 83 عاماً
رحيل المفكر المصري البارز جلال أمين عن عمر 83 عاماً
وكان أمين استاذا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو ابن الأديب أحمد أمين.
وللمؤلف بالعربية أكثر من 30 كتابا منها (ماذا حدث للمصريين.. تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945-1995) و(محنة الاقتصاد والثقافة في مصر) و(الدولة الرخوة في مصر) و(التنوير الزائف) و(العولمة والتنمية العربية) و(المثقفون العرب وإسرائيل) و(شخصيات لها تاريخ).
كان الراحل مهموما بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.
وفي 2017 فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بمجال الدراسات الاقتصادية.
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