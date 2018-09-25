في انتهاج لسياسة مغايرة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن قمع الفلسطينيين والدفع بالمبادرات أحادية الجانب ليس الطريق لحل الصراع.
ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل صراع الشرق الأوسط
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ماكرون: قمع الفلسطينيين لن يحل صراع الشرق الأوسط
وأضاف ماكرون اثناء حديثه بالجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة: "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات أحادية الجانب ولا سحق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في سلام مشروع".
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "لأي يوجد بديل موثوق فيه عن حل الدولتين" لإنهاء الأزمة.
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