بعد أن شتمه الأهلاويون.. هاشتاغ "إلا تركي آل الشيخ" يشتعل بتغريدات السعوديين والمصريين

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ومالك نادي "بيراميدز" من الاستثمار الرياضي في مصر، وعزمه بيعه لاعبي النادي وفق عقود احترافية.
ونشر آل الشيخ على صفحته في فيسبوك مبررا خطوته هذه بسبب الهجوم الذي يتعرض له بشكل يومي، وقال:"أفكر جدياً بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر ... هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية ... ليه الصداع!" وهو منشور حصل على أكثر من 22 ألف تعليق، ناهيكم عن المشاركات.
الانسحاب أوجد ردة فعل بين المؤيدين والمعارضين، هاشتاغ #الا_تركي_ال_الشيخ ألهب الفريقين، الذي اعتبره البعض ردا على هتاف ردده جمهور الأهلي انتقدوا فيه فكرة مباراة السوبر التي كان ينوي أن يقيمها بين ناديي الأهلي والهلال، وقالوا" سوبر إيه ياعم، كأس أفريقيا أهم"، حيث اضطر بعدها آل الشيخ أن يستبدل الهلال بالزمالك.
تركي آل الشيخ كان قد استثمر في نادي بيراميدز، بعد أن اشترى نادي الأسيوطي وغير اسمه إلى الأهرام، ويضم النادي لاعبين مصريين وأجانب.
إليكم بعض التعليقات المدافعة عنه، وبعض التي هاجمته لاستثمار أمواله خارج المملكة، وتعليقات هاجمته لأنه حاول التدخل بنادٍ مصري.