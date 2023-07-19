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بعد خضوعه لعملية جراحية في نيويورك.. ناد إسباني يدعم تركي آل الشيخ

مباراة بين ريال مدريد والميريا في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، إسبانيا، الأربعاء 29 أبريل 2015.
مباراة بين ريال مدريد والميريا في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، إسبانيا، الأربعاء 29 أبريل 2015. Copyright Daniel Ochoa de Olza/AP
بقلم:  يورونيوز

بعد خضوعه لعملية جراحية

بادر نادي "إيخيدو" الإسباني في أعقاب مباراة ودية خاضها مع نظيره "ألميريا" والتي انتهت بفوز الأخير بسباعية نظيفة، إلى لصق يافطة على أرض الملعب تدعم المستشار السعودي ومالك نادي "ألميريا" تركي آل الشيخ.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أجرى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعوديةعملية جراحية مطولة استمرت لعدة ساعات قبل أيام في نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية، وصفها البعض بأنها كانت "حرجة". 

ونشر النادي تغريدة على تويتر، جاء فيها "ستعود أقوى".

وشكر ال الشيخ النادي الإسباني على هذه اللفتة الجميلة. 

ويعتبر تركي آل الشيخ الذي استحوذ على ملكية نادي "ألميريا" الإسباني عام 2019 أحد مالكي أندية كرة القدم الأكثر إثارة للاهتمام في العالم. 

النادي الذي تأسس عام 1989، لا يعد أحد أندية القمة في إسبانيا.

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