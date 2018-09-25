اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين الحكومات اليمينية في تشيلي وكولومبيا والمكسيك بمساعدة "الإرهابيين" الذين حاولوا قتله خلال
مادورو يكشف عن حيازته أدلة تؤكد تورط المكسيك وتشيلي وكولومبيا في محاولة اغتياله
مادورو يكشف عن حيازته أدلة تؤكد تورط المكسيك وتشيلي وكولومبيا في محاولة اغتياله
هجوم طائرة بدون طيار في أوائل أغسطس/ أب المنصرم.
وكانت الدول الثلاث قد نددت باتهامات فنزويلا في مزاعم ارتباطهم بالهجوم الذي استهدف الرئيس مادورو خلال عرض عسكري عن طريق طائرة بدون طيار.
وكشف مادورو خلال كلمة عن حيازة أدلة تثبت تورط ديبلوماسيين تابعيين للدول الثلاثة في محاولة اغتياله مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة للعمل على كشف خيوط هذه الجريمة وتورط الحكومات اليمينية في تشيلي وكولومبيا والمكسيك فيها. وأضاف مادورو أنه سيطالب الأمم المتحدة بذلك.
وعرض مادورو شريط فيديو يظهر رجلا فنزويليا تم التعرف على هويته، هنريبرث ريفاس الذي اعترف بمشاركته في محاولة الإغتيال. وقال ريفاس أنه تلقى تعليمات من زميل له خطط للهجوم للجوء إلى سفارة تشيلي في كراكاس وتهريبه بطريقة غير شرعية إلى سفارة المكسيك ثم إلى السفارة الكولومبية، و أخيرا إلى الحدود مع كولومبيا. وأضاف ريفاس أن المخطط فشل لأن سفارة تشيلي كانت مغلقة.
ويقول منتقدو مادورو إن الزعيم الاشتراكي غالبا ما يوجه اتهامات لا أساس لها ضد الدول الأجنبية من أجل إلقاء اللوم عليهم بتسببهم في الأزمة الاقتصادية التي تهز فنزويلا.
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