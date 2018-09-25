أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وأكد دعم بلاده لسياسة القاهرة. وقال دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أشغال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك إن العلاقات الأمريكية المصرية قوية أكثر من أي وقت مضى وأنها تقوم على التعاون والشراكة في المجال العسكري والإقتصادي والتجاري.
ترامب يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب
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ترامب يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب
وأكد ترامب دعم بلاده لمصر من خلال العمل سويا وبشكل وثيق مع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
كما شدد السيسي خلال الخطاب الذي ألقاه خلال أشغال الجمعية العامة للأمم على ضرورة التضامن والتعاون الصادق من أجل محاربة الإرهاب ومواجهة مختلف النزاعات القائمة على التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر.
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